Falsche Erdbebenwarnung sorgt für Aufregung in Gladbeck

Nach einer falschen Erdbebenmeldung musste die Polizei in Gladbeck an der Steinstraße aktiv werden.

Gladbeck/Bochum/Gelsenkirchen/Duisburg. Eine falsche Erdbebenwarnung hat sich in der Nacht rasch verbreitet. Auch viele Gladbecker waren in Sorge, die Polizei musste eingreifen.

Eine Falschmeldung aus den sozialen Medien hat in der Nacht wohl einige Menschen in Gladbeck aufgeschreckt. Demnach habe es wohl eine Erdbebenwarnung gegeben. Der WDR berichtet von einer Meldung, die über Facebook, TikTok und WhatsApp vor allen in rumänischen Gruppen ausgespielt worden sei.

In Gladbeck seien in Folge dieser Meldung rund 200 Menschen in Panik auf die Straße gerannt, berichtet der WDR. Die Polizei bestätigt auf Nachfrage einen Einsatz an der Steinstraße, konnte zu Details jedoch zunächst keine Auskunft geben. Feuerwehr und Kommunaler Ordnungsdienst hätten davon nichts mitbekommen, sagt Stadtsprecher David Hennig.

Auch in anderen Ruhrgebietsstädten musste die Polizei eingreifen

Auch Polizeistationen unter anderem in Bochum, Köln, Hagen und Gelsenkirchen hätten besonders viele besorgte Anrufe erhalten, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei in Duisburg. In Duisburg haben über 1000 Menschen aus Furcht ihre Wohnungen verlassen, berichtet die dortige Polizei. Man sei mit allen verfügbaren Streifenwagen ausgerückt, heißt es weiter, am Ende sei es gelungen, die Menschen zu beruhigen.

Woher die Falschmeldung komme, werde noch ermittelt, sagte der Sprecher der Landesleitstelle. „Das ist natürlich eine absolut schändliche Falschmeldung.“ Die Rede war seitens der Polizei auch von einer „fiesen Masche“. Vor dem Hintergrund der verheerenden Erdbeben in der Türkei und Syrien werde mit der Angst der Menschen gespielt. Falschmeldungen verbreiteten sich in sozialen Medien wie ein Lauffeuer.

Erdbeben lassen sich nicht vorhersagen

Das vermeintliche Erdbeben war wohl für 2.45 Uhr angekündigt. Doch klar ist: Weder gab es ein Erdbeben in Deutschland, noch lassen sich Erdbebenpräzise in irgendeiner Weise vorhersagen, so die Wissenschaft. Schon gar nicht mit genauer Uhrzeit.

