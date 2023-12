Fahrschüler missachtet rote Ampel: Busunfall mit Verletzten

Gladbeck. Der Fahrschüler eines Busses der Bogestra missachtet in Gladbeck eine rote Ampel. An einer Kreuzung kommt es zur Kollision mit einem anderen Bus.

Bei einer Kollision zweier Linienbusse in Gladbeck sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach ersten Erkenntnissen missachtete ein 48-jähriger Fahrschüler eines Busses der Bogestra, der in Begleitung eines Einweisungsfahrers (33) unterwegs war, am Montagabend gegen 20.30 Uhr auf der Sandstraße eine rote Ampel und stieß an der Kreuzung mit der Schultenstraße mit einem Bus der Vestischen zusammen. Das teilte die Polizei mit. An Steuer des Busses der Vestischen saß ein 50-Jähriger.

Neben den beiden Busfahrern und dem Einweisungsfahrer seien auch zwei Fahrgäste leicht verletzt worden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Verletzten seien in ein Krankenhaus gebracht worden.

Polizei muss die Unfallursache ermitteln

Die Feuerwehr teilte auf Nachfrage mit, dass sich eine weitere verletzte Person später selbst in ein Krankenhaus begab und sprach daher von sechs Verletzten. An beiden Bussen entstand ein erheblicher Sachschaden. Laut Feuerwehr soll einer der beiden Busfahrer schwer verletzt worden sein.

An beiden Bussen entstand ein erheblicher Sachschaden. Foto: Feuerwehr Gladbeck

Die Sandstraße wurde zwischen der Mühlen- und der Schultenstraße für die Rettungsmaßnahmen, die Unfallaufnahme und die anschließende Fahrzeugbergungen komplett gesperrt. Die Feuerwehr Gladbeck war mit 26 Einsatzkräften zwei Stunden vor Ort und wurde dabei durch den Rettungsdienst aus den Städten Bottrop, Marl, Dorsten und Gelsenkirchen unterstützt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen. (red/dpa)

