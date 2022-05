Fahrradunfall: Mann (35) aus Gladbeck wird von Auto erfasst

In Gladbeck hat es am Montagmorgen einen Fahrradunfall mit anschließendem Rettungswageneinsatz gegeben. (Symbolbild)

Gladbeck/ Bottrop. Ein 35-jähriger Fahrradfahrer aus Gladbeck ist Montagmorgen von einer Autofahrerin aus Bottrop angefahren worden. Ein Krankenwagen musste kommen.

Ein 35-jähriger Mann aus Gladbeck ist am Montagmorgen bei einem Fahrradunfall leicht verletzt worden. Wie die Polizei Recklinghausen berichtet, war er gegen 10 Uhr mit seinem Fahrrad auf einem Radweg an der Schützenstraße in Richtung Sandstraße unterwegs. Als er die Ampel an der Bottroper Straße überquerte, stieß er mit dem Wagen einer 56-jährigen Autofahrerin aus Bottrop zusammen.

Die Autofahrerin soll von der Schützenstraße nach rechts auf die Bottroper Straße abgebogen sein. Dabei stieß sie mit dem Fahrradfahrer zusammen. Der Gladbecker stürzte und verletzte sich laut Polizei leicht. Ein Rettungswagen kam zwar zum Einsatz, musste den Verletzten aber nicht ins Krankenhaus bringen.

