Der Unfall passierte Mittwochnachmittag auf der Uhlandstraße in Gladbeck.

Unfall Fahrradfahrerin bei Verkehrsunfall in Gladbeck verletzt

Gladbeck. Auf der Uhlandstraße ist eine Gladbeckerin mit einem Pkw zusammengestoßen. Die Fahrradfahrerin kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus.

Eine 65-jährige Gladbeckerin ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei war die Frau gegen 14.35 Uhr mit ihrem Fahrrad auf der Uhlandstraße in Richtung Goethestraße unterwegs.

Zeitgleich fuhr – in Höhe der Kita – ein 50-jähriger Autofahrer aus Gladbeck mit seinem Pkw rückwärts aus einer Einfahrt heraus. Dabei kam es zum Zusammenstoß. Die 65-jährige Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt ins Krankenhaus gebracht.

