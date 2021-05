Fahrradfahrerin aus Gladbeck bei Unfall in Bottrop verletzt

Die Gladbeckerin wurde nach dem Unfall in Bottrop in ein Krankenhaus gebracht.

Gladbeck. Eine Fahrradfahrerin (53) aus Gladbeck ist in Bottrop mit einem Pkw kollidiert. Sie verletzte sich leicht und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Eine 53-jährige Fahrradfahrerin aus Gladbeck ist bei einem Verkehrsunfall in Bottrop leicht verletzt worden. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/ Horster Straße in Bottrop.

Ein 18-jähriger Pkw-Fahrer aus Essen mit seinem Wagen auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Gladbecker Straße unterwegs. An der Kreuzung bog er nach rechts auf die Horster Straße ab. Dabei stieß er mit der Fahrradfahrerin aus Gladbeck zusammen, die auf der Friedrich-Ebert-Straße in gleicher Richtung, am rechten Fahrbahnrand fahrend, unterwegs war.

