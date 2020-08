Unfall Fahrradfahrer wird bei Unfall in Gladbeck schwer verletzt

Gladbeck. Ein Fahrradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck schwer verletzt worden. Ein Rettungswagen brachte den 79-Jährigen ins Krankenhaus.

Ein Fahrradfahrer ist bei einem Unfall in Gladbeck schwer verletzt worden, ein Rettungswagen brachte den 79-Jährigen in ein Krankenhaus. Eine Autofahrerin (35) aus Gladbeck wollte Dienstagvormittag gegen 11 Uhr aus einer Parkplatzeinfahrt nach links in die Friedrichstraße einfahren.

Der Radfahrer war auf der Friedrichstraße unterwegs, in Höhe der Parkplatzausfahrt stießen die beiden Fahrzeuge zusammen, so die Polizei. Es entstand 2700 Euro Sachschaden.