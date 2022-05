Bei dem Unfall in Gladbeck am Festplatz wurde ein 65-jähriger Fahrradfahrer aus Essen leicht verletzt.

Verkehrsunfall Fahrradfahrer aus Essen bei Unfall in Gladbeck verletzt

Gladbeck. Ein Mann ist bei einem Unfall auf der Horster Straße verletzt worden. Der Fahrradfahrer musste scharf bremsen, um eine Kollision zu vermeiden.

Bei einem Verkehrsunfall am Montagnachmittag auf der Horster Straße in Gladbeck erlitt ein Fahrradfahrer leichte Verletzungen. Laut Polizei passierte der Unfall in Höhe des Festplatzes.

Der 65-jährige Fahrradfahrer aus Essen fuhr stadtauswärts auf dem Radweg der Horster Straße. Zur selben Zeit bog ein 51-jähriger Gladbecker mit seinem Kipplader von der Horster Straße nach rechts auf den Festplatz ab.

Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, vollzog der Fahrradfahrer eine Vollbremsung. Er stürzte dabei jedoch zur Seite und zog sich leichte Verletzungen zu. Das Fahrrad prallte noch gegen den Kipplader. Der entstandene Sachschaden liegt bei ungefähr 500 Euro.

