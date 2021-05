Fahrradfahrer (37) bei Unfall in Gladbeck schwer verletzt

Der Fahrradfahrer kam nach dem Unfall in Gladbeck schwer verletzt in ein Krankenhaus.

Gladbeck. Auf der Ringeldorfer Straße ist Donnerstagabend ein Fahrradfahrer mit einem Auto kollidiert. Die genaue Ursache des Unfalls ist noch unklar.

Ein 37-jähriger Fahrradfahrer ist am Donnerstagabend bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck schwer verletzt worden. Laut Mitteilung der Polizei passierte der Unfall um 20.20 Uhr auf der Ringeldorfer Straße.

Der 37-jährige Gladbecker war mit seinem Fahrrad auf der Ringeldorfer Straße unterwegs

Der 37-jährige Gladbecker fuhr mit seinem Rad am linken Fahrbahnrand der Ringeldorfer Straße. Kurz nach der Landstraße stieß er mit dem Wagen eines 18-jährigen Autofahrers aus Gladbeck zusammen, der in Richtung Claesdelle unterwegs war und dem Fahrradfahrer also entgegenkam. Zum Zusammenstoß kam es, weil der Radler plötzlich aus bislang noch nicht geklärtem Grund in Richtung Fahrbahnmitte ausscherte. Der 37-Jährige wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Den entstandenen Sachschaden geben die Beamten mit ungefähr 5300 Euro an.

