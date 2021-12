Fahrerflucht: Radlerin in Gladbeck von Auto erfasst

Gladbeck. In der Dunkelheit wurde eine Radfahrerin von einem abbiegenden Auto in Gladbeck erfasst. Der Fahrer beging Unfallflucht. Zeugen werden gesucht.

Eine Radfahrerin ist in Gladbeck an einer Ampel von einem Auto erfasst worden. Die Frau stürzte zu Boden. Der Unfallverursacher hielt nicht an und brauste davon, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Die 62-Jährige Radlerin war am Dienstag gegen 17.30 Uhr auf dem östlichen Geh-/Radweg der Schützenstraße in Richtung Sandstraße unterwegs. Dabei querte sie die Bottroper Straße an der Ampel. Zur gleichen Zeit bog ein bislang unbekannter Autofahrer von der Schützenstraße nach rechts auf die Bottroper Straße ab, so die Polizei.

Der Autofahrer beging Unfallflucht

Der Autofahrer hatte die Radfahrerin offensichtlich übersehen, so dass es zum Unfall kam. Die Radlerin stürzte zu Boden und erlitt dabei leichte Verletzungen. Am Fahrrad entstand Sachschaden. Der Unbekannte hielt indes nicht an und setzte seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort.

Das Auto hatte eine dunkle Farbe. Nähere Angaben zum Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Das zuständige Verkehrskommissariat nimmt Zeugenhinweise - zum Unfall und/oder zum Fahrer/zur Fahrerin - unter 0800 2361 111 entgegen.

