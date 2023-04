Fahrer verliert die Kontrolle – Auto prallt in Hausfassade

Bei einem Unfall in Gladbeck am Freitag ist ein Auto in eine Hauswand geprallt Unfallursache ist vermutlich ein medizinischer Notfall.

Bei einem Unfall am Freitagmorgen in Gladbeck ist ein 19-jähriger Gladbecker mit seinem Fahrzeug in eine Hausfassade geprallt. Der Unfall ereignete sich gegen 8 Uhr auf der Scholver Straße. Nach Angaben der Feuerwehr verlor ein Autofahrer die Kontrolle über seinen Wagen und kollidierte so mit der Hauswand. Die Polizei berichtet, dass der junge Mann in einer Grundstückseinfahrt einparken wollte, dann aber über ein weiteres Grundstück gefahren sei und schließlich mit der Wand kollidierte. Die Einsatzkräfte vermuten einen medizinischen Notfall als Unfallursache.

Beifahrer hatte schon die Erstversorgung des Unfallfahrers eingeleitet

Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde der Fahrer bereits durch den Beifahrer erstversorgt. Der Rettungsdienst übernahm die Versorgung. Zusammen mit der Feuerwehr konnte der Fahrer aus dem Auto geholt werden. Schwere Verletzungen trugen der Fahrer und der Beifahrer glücklicherweise jedoch nicht davon, so die Mitteilung der Feuerwehr. Sicherheitshalber und aufgrund des vorherigen medizinischen Notfalls wurde der 19-Jährige ins Krankenhaus gebracht.

Die Höhe des Sachschadens schätzt die Polizei auf rund 10.000 Euro, laut Feuerwehr sei die Fassade stark beschädigt, das Auto musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Rettungsaktion sperrte die Polizei die Scholver Straße. Nach etwa 25 Minuten war der Einsatz für die Feuerwehr, die mit 20 Einsatzkräften vor Ort war, beendet. Unterstützung erhielten die Gladbecker Einsatzkräfte durch ein Notarztfahrzeug aus Herten.

