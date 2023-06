Fahndung: Wer kann Hinweise zu diesen Tatverdächtigen geben?

Gladbeck. Die Polizei fahndet nach zwei Tatverdächtigen, die in Gladbeck Europaletten gestohlen haben sollen. Wer kann Hinweise zu den beiden geben?

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach zwei Tatverdächtigen. Der Vorwurf lautet Diebstahlvon Europaletten in Gladbeck.

Die Tat ereignete sich in der Nacht vom 6. auf den 7. November 2022 gegen Mitternacht. Ein Mann und eine Frau wurden dabei aufgezeichnet, wie sie an einem Supermarkt an der Horster Straße mehrere Paletten in einen Transporter luden und damit wegfuhren.

„Das Kfz-Kennzeichen brachte die Ermittlungen nicht wirklich weiter“, so die Polizei. Deshalb wird jetzt per Öffentlichkeitsfahndung nach den Tatverdächtigen gesucht.

Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dieser Frau machen? Foto: Polizeipräsidium Recklinghausen

Bei der ersten Person handelt es sich um eine Frau, deren Alter bei schätzungsweise 20 bis 30 Jahren liegt. Sie ist etwa 1,60 bis 165 Meter groß, hat eine kräftige Statur und dunkelbraune Haare. Die Frau war schwarz gekleidet.

Beim zweiten Tatverdächtigen handelt es sich um einen circa 20 bis 30 Jahre alten Mann. Er ist ungefähr 1,70 bis 1,75 Meter groß und hat dunkelbraune Haare. Der Mann hat eine schlanke Statur. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und schwarzen Turnschuhen.

Wer erkennt diesen Mann? Foto: Polizeipräsidium Recklinghausen

Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zu den beiden Tatverdächtigen machen?

Die Polizei bittet unter 0800/23 61 11 um Hinweise.

