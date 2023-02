Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in einem Gladbecker Geschäft zwei Mitarbeiterinnen verletzt haben soll.

Polizei Fahndung: Tatverdächtiger verletzte in Gladbeck zwei Frauen

Gladbeck. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in einem Gladbecker Geschäft zwei Mitarbeiterinnen verletzt haben soll. Wer erkennt den Tatverdächtigen?

Die Polizei bittet die Bevölkerung in Gladbeck um Mithilfe. Gefahndet wird nach einem Tatverdächtigen, der eine Frau schwer verletzt haben soll. Die Ermittler bitten um Hinweise. Wer kennt den gesuchten Mann?

Wer erkennt diesen Mann, der in einem Gladbecker Geschäft zwei Mitarbeiterinnen verletzt haben soll? Foto: Polizei Recklinghausen

Die Tat ereignete sich am 1. August 2022. Ein bislang unbekannter Mann entwendete gegen 11.35 Uhr aus einem Geschäft an der Hochstraße in Gladbeck diverse Waren. „Um im Besitz der Beute zu bleiben, schlug der Tatverdächtige mit seinem geschienten rechten Arm gegen den Kopf einer Mitarbeiterin“, heißt es im Polizeibericht.

+++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook+++

Durch den Schlag wurde die Frau schwer verletzt. Im weiteren Verlauf seiner Flucht attackierte der Mann eine weitere Mitarbeiterin, die sich in den Fluchtweg gestellt hatte. Der Tatverdächtige schlug sie ebenfalls gegen den Kopf. Diese Frau erlitt leichte Verletzungen.

Hinweise nimmt die Polizei in Recklinghausen unter 0800/2 36 11 11entgegen.

Weitere Berichte und Meldungen aus Gladbeck lesen Sie hier.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck