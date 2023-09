Fahndung: Polizei sucht mutmaßlichen Fahrrad-Dieb

Gladbeck. Die Polizei fahndet nach einem Mann, der in Gladbeck ein Fahrrad gestohlen haben soll. Wer kann Hinweise zur Identität des Gesuchten machen?

Die Polizei bittet die Bevölkerung in Gladbeck um Mithilfe: Gesucht wird ein bislang unbekannter Mann, der ein Fahrrad entwendet haben soll.

Der Vorfall ereignete sich am 2. Juni in diesem Jahr, zwischen 15 und 18 Uhr. Tatort: Horster Straße im Stadtteil Butendorf. „Der Mann wurde von einer Kamera erfasst und aufgezeichnet. Das Rad stand in einem Fahrradständer an einem Ladenlokal“, berichtet die Polizei.

Wer kann etwas über die Identität dieses Mannes sagen? Foto: Polizei Recklinghausen

Der Unbekannte dunkle Haare und eine schmale Figur. Er trug zur Tatzeit eine dunkle Jacke und eine helle Hose.

Wer kann Angaben zu dem Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

