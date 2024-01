Fahndung: Polizei fragt – wer kennt diese beiden Männer

Gladbeck Die Polizei fahndet nach zwei Männern. Nachdem alle anderen Ermittlungsansätze nichts gebracht haben, hat die Polizei nun Fotos veröffentlicht.

Die Polizei fahndet nach zwei Männern. Ihnen wird vorgeworfen, in einem Supermarkt in Gladbeck, versucht zu haben, mit einer gestohlenen EC-Karte zu bezahlen. Als das nicht funktioniert hat, haben sie die Ware kurzerhand einfach mitgenommen.

Die Polizei fahndet mit Fotos nach den Tätern, die am 14. Oktober 2023 in einem Gladbecker Supermarkt versucht haben, mit einer gestohlenen EC-Karte zu zahlen. Foto: Polizei Recklinghausen

Nach Polizeiangaben ereignete sich der Vorfall am 14. Oktober vergangenen Jahres gegen 17.30 Uhr in einem Supermarkt an der Wilhelmstraße. Demnach versuchten die beiden Täter die gestohlene Karte an einer der Selbstbedienungskassen einzusetzen, was jedoch misslang. Bei der Tat wurden die Verdächtigen von einer Videokamera aufgenommen.

Nachdem nun alle übrigen Ermittlungsansätze keine Ergebnisse gebracht haben, hat ein Richter nun entschieden, dass öffentlich nach den Männern gefahndet werden darf. Die Polizei hat deshalb Fotos aus diesem Video veröffentlicht. Hinweise zu den Tatverdächtigen erbittet die Polizei unter der 0800 2361 111.

