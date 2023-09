Fahndung nach Jacken-Dieben: Wer erkennt diese Männer?

Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in Gladbeck in einem Sportgeschäft Jacken gestohlen haben sollen.

Gladbeck. Die Polizei fahndet nach zwei Männern, die in Gladbeck aus einem Geschäft Jacken gestohlen haben sollen. Wer erkennt die Männer auf den Fotos?

Die Polizei bittet die Bevölkerung in Gladbeck um Mithilfe bei der Aufklärung eines Ladendiebstahls und fragt: Wer kennt die Männer auf den Fotos? Sie stehen im Verdacht, in einem Sportgeschäft in Gladbeck Jacken gestohlen zu haben. Der Vorfall geschah am 9. Februar diesen Jahres gegen 15 Uhr.

Die beiden Tatverdächtigen sollen bei Intersport Kösters an der Hochstraße den Diebstahl begangen haben. Sie erbeuteten vier Nike-Jacken, teilt die Polizei mit.

Wer erkennt diesen Mann und kann der Polizei Hinweise geben? Foto: Polizei Recklinghausen

Einer der mutmaßlichen Ladendiebe hat laut Beschreibung eine schlanke Figur. Er trug zur Tatzeit eine The-North-Face-Jacke, einen grauen Hoodie und eine dunkle Wintermütze.

Wer kann etwas über die Identität dieses Mann sagen? Foto: Polizei Recklinghausen

Der andere bislang unbekannte Mann, nach dem die Polizei fahndet, ist ebenfalls schlank und hatte dunkle Haare. Er war bekleidet mit einer dunklen Jacke, einem grauen Pulli und Jeans. Die Ermittler fragen: Wer kann Angaben zur Identität der beiden Tatverdächtigen machen?

Die Polizei bittet unter der Rufnummer 0800/2 36 11 11 um Hinweise.

