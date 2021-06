Fahndung nach dem Diebstahl einer EC-Karte in Gladbeck

Gladbeck. Die Polizei bittet um Hilfe der Bevölkerung. Mit der gestohlenen EC-Karte eines Gladbeckers wurde Geld abgehoben. Wer erkennt den Verdächtigen?

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung nach einem Tatverdächtigen. Der Mann soll am Diebstahl einer EC Karte in Gladbeck, mit der unberechtigt Geld abgehoben wurde, beteiligt sein.

+++ Hier gibt es mehr Artikel, Bilder und Videos aus Gladbeck. +++

Wie die Polizei mitteilt, ereignete sich der Diebstahl bereits am 13. Februar dieses Jahres. Der Geschädigte aus Gladbeck bemerkte an diesem Tag den Verlust seiner Geldbörse. Am 15. Februar stellte er beim Überprüfen seiner Kontobewegungen zudem fest, dass mit der EC-Karte in der verschwundenen Börse drei nicht autorisierte Abbuchungen getätigt wurden. Eine Bargeldabhebung fand an einem Geldautomaten einer Bank in Gladbeck statt und zwei weitere Abbuchungen ereigneten sich an einem Geldautomaten einer Bank in Castrop-Rauxel.

Fahndungsfoto der Polizei: Wer erkennt diesen tatverdächtigen Mann? Foto: PP Recklinghausen / Polizei

Fotos des tatverdächtigen Mannes, der die Abhebungen tätigte und dabei aufgenommen wurde, sind jetzt für die Öffentlichkeitsfahndung frei gegeben worden. Der Mann ist von kräftiger Statur. Er trug eine Wollmütze mit weiß aufgedruckten Buchstaben „NY“, eine blaue Jeanshose, schwarze Turnschuhe und eine grüne Daunenjacke. Sein Gesicht war mit einer OP-Maske bedeckt. Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat und zum Täter unter Tel. 0800 2361 111.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck