Fahndung: Mann stiehlt Frau Portemonnaie und hebt Geld ab

Die Polizei sucht nach einem Mann, der einer Frau in einem Supermarkt in Gladbeck das Portemonnaie gestohlen und anschließend mit ihrer EC-Karte Geld abgehoben hat. Die Tat ereignete sich Anfang Januar, jetzt ist das Bild des Gesuchten zur öffentlichen Fahndung freigegeben worden.

An einem Geldautomaten einer Bank in Gladbeck-Zweckel hatte der Mann am 4. Januar zwischen 14.35 und 14.40 Uhr das Geld abgehoben. Auffällig bei dem Unbekannten ist ein Leberfleck oder eine Tätowierung im Nacken, so die Polizei. Der Mann trug eine schwarze Trainingsjacke, vermutlich der Marke Adidas, und eine schwarze Baseball-Kappe mit dem Logo „NFL“ auf der Rückseite. Die Polizei fragt: Wer kann Angaben zu dem abgebildeten Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt sie unter 0800/2361 111 entgegen.

