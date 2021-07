Facebookgruppe sammelt Spenden für Opfer in der Eifel

Gladbeck. Die Gladbecker Facebookgruppe „Du weiss, dat ...“ sammelt Spenden für Hochwasser-Opfer. Wer helfen will: Die Aktion findet am Samstag statt.

Auch die Mitglieder der Facebookgruppe „Du weiss, dat Du aus Gladbeck komms, wenn ...“ wollen den Opfern der Hochwasserkatastrophe helfen.

Deshalb wird jetzt eine spontane Spendenaktion gestartet, so Achim Petersen, Admin der Gruppe. Wer sich an der Aktion beteiligen möchte, wird gebeten Kleidung und andere nützliche Dinge am Samstag (17. Juli) zur Firma Heidelbach an der Stollenstraße 25 zu bringen. Gesammelt wird in der Zeit von 13.30 bis 17 Uhr.

Die Gruppe hat Kontakte in die Eifel, die es besonders schwer getroffen hat. Dort sollen auch die Spenden hingehen.

