„Musik entsteht im Raum“, zitierte Heinrich Menning am Dienstagabend zur Begrüßung in der Stadthalle den berühmten Pianisten und Dirigenten Daniel Barenboim. Der künstlerische Leiter des „Forum Deutscher Musikhochschulen“ war sichtlich gerührt, dass die 33. Ausgabe der Reihe trotz der Corona-Pandemie regulär starten konnte. „Künstler brauchen das Publikum, wir brauchen die Künstler“, noch einmal Barenboim, um zu unterstreichen, wie wichtig und gesellschaftsrelevant Kunst und Musik sind.

Menning dankte ausgiebig den Verantwortlichen der Stadt Gladbeck, dem Team der Stadthalle und der Sparkasse für das Festhalten am traditionellen Reigen der Konzerte der talentiertesten Nachwuchsmusiker deutscher Konservatorien. Das zahlreich erschienene, treue Publikum (die Veranstaltung war ausverkauft) hatte aber wohl nicht an die neuen Konzepte der Hygienevorschriften gedacht. Lange Schlange an der Abendkasse für Registrierung der Daten und Ticketkauf, weil viele, wie früher, erst kurz vor Konzertbeginn kamen. Vielleicht erstmalig in der mehr als drei Jahrzehnte dauernden Geschichte des Forums, dass ein Konzert mit fast zwanzigminütiger Verspätung starten musste.

Die drei Frauen hatten mit dem Konzert einen Wettbewerb gewonnen

Natürlich hatte sich das Warten gelohnt. Zu Gast war von der Musikhochschule Münster ein exzellentes Klaviertrio, Rika Tanimoto (Violine), Julia Wasmund (Violoncello) und Bomi Koo (Pianoforte). „Beethoven bei uns” hieß das Programm. Ein Konzert, mit dem die drei jungen Damen zum diesjährigen 250. Geburtstag des großen Komponisten einen gleichnamigen Wettbewerb gewonnen hatten. Und schnell wurde klar, warum. Zu Beginn die Violinsonate in A-Dur op. 30, die eine spielerisch leichte Tanimoto in Szene setzte. Erst 20 Jahre, mit zahlreichen Preisen im Gepäck, bestach die gebürtige Japanerin aus Tübingen mit einer präzisen Technik, gefühlvoll und doch von klassischer Klarheit. Das Zusammenspiel mit Koo war exzellent abgestimmt. Melodische Wendungen, überzeugende Dialoge, dynamische Crescendi und vor allem die vielen Variationen im dritten Satz zeigten eine bestechende Ernsthaftigkeit im spritzig jugendlichen Gewand.

Die anschließende Cello-Sonate in A-Dur op. 69 bot Koo noch mehr Raum, ihr bemerkenswertes Gespür an den Tasten auszuleben. Eine ganz andere Klangfarbe betrat mit dem Violoncello die Bühne, eine wohlige Tiefe, eine raumgreifende Sehnsucht. Koo und Wasmund harmonierten in bestechender Form, fantastische Parallelläufe über die Oktaven, galoppierende Tempi oder pulsierende Akkorde, in allem war ein gemeinsames Grundschwingen der Seelen wahrzunehmen. Nach der Pause zeigten sich die Musikerinnen mit dem berühmten „Geistertrio” (Klaviertrio in D-Dur op.70). Ein wahrhaft wunderbarer Beethoven-Abend mit drei energiegeladenen Künstlerinnen. Gladbeck hat im Jubiläumsjahr des Meisters eine würdige Entschädigung für die vielen NRW-weit ausgefallenen Konzerte mit Musik des großen Klassikers geboten.

Das nächste Konzert der Reihe findet am Dienstag, 10. November, um 20 Uhr statt. Die Organisatoren bitten erneut um rechtzeitige Buchung der Tickets auch online unter www.gladbeck.de/kulturveranstaltungen oder: 02043-992682. http://Hier_gibt_es_mehr_Artikel,_Bilder_und_Videos_aus_Gladbeck{esc#225920485}[teaser]