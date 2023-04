Ex-Appeltatenmajestät besucht Gladbecks Partnerstadt Alanya

Bürgermeister Mehmet Ali Tekin empfing in Alanya die frühere Gladbecker Appeltatenmajestät Melis Bilici.

Gladbeck. Gladbecks ehemalige Appeltatenmajestät Melis Bilici war zu Gast in Alanya. Interessentinnen für die Königinnen-Würde können sich schon melden.

Seit 1993 pflegt die Stadt Gladbeck eine aktive Städtepartnerschaft mit Alanya. In diesem Zusammenhang reist jährlich eine Delegation aus der türkischen Partnerstadt zum Appeltatenfest nach Gladbeck und übergibt dort der frisch gekrönten Appeltatenmajestät ein ganz besonderes Geschenk: eine Reise für zwei Personen nach Alanya.

Melis Bilici, Appeltatenmajestät der Jahre 2019 bis 2021, konnte dieses Geschenk coronabedingt erst in diesem März einlösen. Bürgermeister Mehmet Ali Tekin empfing den Gast „sehr herzlich“. Während des einwöchigen Aufenthalts konnte sich Melis Bilici einen guten Eindruck von Gladbecks Partnerstadt machen: So standen zum Beispiel Sightseeing-Touren mit Zwischenstopps an historischen Gebäuden und Denkmälern Alanyas auf dem Urlaubsplan.

Die amtierende Appeltatenmajestät Meryem Cin wird Anfang Mai nach Alanya reisen und ihren Urlaubsgutschein, der ihr bei der Krönung am 4. September 2022 überreicht wurde, einlösen. Das Appeltatenfest wird jährlich am ersten Septemberwochenende gefeiert und ist aus Gladbecks Stadtgeschehen nicht mehr wegzudenken.

Am Festwochenende steht alles im Zeichen des Apfels. Einer der Höhepunkte des Spektakels ist die Krönung der Appeltatenmajestät, die dann für ein Jahr Repräsentantin der Stadt ist. Meryem Cin, Appeltatenmajestät 2022, ist noch bis September im Amt.

Interessierte Kandidatinnen, die im September ihre Nachfolge antreten möchten, können sich bereits bei der Stadtverwaltung Gladbeck unter E-Mail appeltatenfest@stadtgladbeck.de oder unter 0 20 43/99 24 77 melden. Ansprechpartnerin ist Christin Erbe.

