Evangelische Kirche Gladbeck gedenkt der Verstorbenen

In der Gladbecker St.-Stephani-Kirche wird am 21. November ein Abendmahlsgottesdienst gefeiert.

Gladbeck. Die Evangelische Kirche Gladbeck gedenkt am 21. November der Verstorbenen. Es gibt besondere Gottesdienste und Andachten.

In der Evangelischen Kirche wird der 21. November als Ewigkeitssonntag bzw. Totensonntag begangen. Am Ende des Kirchenjahres soll insbesondere der Verstorbenen der zurückliegenden zwölf Monate gedacht werden.

Darum lädt die Evangelische Kirchengemeinde Gladbeck zu besonderen Gedenkgottesdiensten ein. Die Termine: in der Petruskirche, Vehrenbergstraße 84, (Pfr. Andreas Weyer) ab 10 Uhr und 11.15 Uhr; in der Johanneskirche, Bülser Straße 4, (Pfr. Frank Großer) ab 11 Uhr; Abendmahlsgottesdienst in der St.-Stephani-Kirche, Söllerstraße 8, (Pfr. Dietmar Chudaska) ab 9.30 Uhr.

Vor Trauerhallen auf Gladbecker Friedhöfen sind Andachten geplant

Außerdem beginnen um 15 Uhr Andachten vor den Trauerhallen auf den Friedhöfen in Rentfort, Ziegeleistraße 4, und Brauck, Stettiner Straße 58. Es spielen Posaunenchöre. In der Trauerhalle des Friedhofs Mitte lädt die Kirchengemeinde ab 15.30 Uhr zu einer kirchenmusikalischen Andacht ein. Deshalb gilt hier die 3G-Regel.

