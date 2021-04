Evangelische Gladbeck feiert wieder Präsenz-Gottesdienste

Die Evangelisch-Lutherische Kirchengemeinde Gladbeck will in St. Stephani und an anderen Standorten auch in Corona-Zeiten wieder Präsenz-Gottesdienste feiern.

Gladbeck. Die Evangelische Kirche Gladbeck will auch bei steigenden Inzidenzen Präsenz-Gottesdienste anbieten. Es gelten Maßnahmen zum Corona-Schutz.

Nach „sorgfältigen Überlegungen“ hat sich die Leitung der Evangelisch-Lutherischen Kirchengemeinde Gladbeck dazu entschlossen, ab dem 25. April wieder Präsenz-Gottesdienste in ihren Kirchen zu feiern. An diesem Beschluss soll auch bei steigenden Inzidenzwerten festgehalten werden. Es gelten allerdings wegen der Corona-Situation spezielle Regeln.

Die Maßgabe der Kontaktbeschränkung erfordert eine reduzierte Anzahl der Gottesdienstbesucher, vorgegebene Sitzpläne für den nötigen Abstand sowie das Einhalten geltender Hygienevorschriften. Die Kirchengemeinde an Interessenten: „Sie können selbst abwägen und entscheiden, ob Sie sich am Sonntag auf den Weg in die Kirche zum Gottesdienst machen oder nicht.“

Gladbeck: In der St.-Stephani-Kirche sind zwei Gottesdienste geplant

In der St.-Stephani-Kirche, Söllerstraße 8 in Zweckel, sind zwei Gottesdienste nacheinander geplant – ab 9.30 Uhr und 11 Uhr; in der Petruskirche, Vehrenbergstraße 84 in Brauck, beginnt der Gottesdienst um 10 Uhr. Diese Uhrzeit gilt ebenfalls für den Gottesdienst in Gladbeck-Mitte, der während der Umbaumaßnahme der Christuskirche in der Johannes-Kirche, Bülser Straße 4, gefeiert wird.

Alle anderen Veranstaltungen sowie Treffen von Gruppen, Chören usw. sind bei einem Inzidenzwert im Kreis von über 100 nicht vorgesehen.

