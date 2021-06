Ev. Gottesdienst in St. Johannes Gladbeck fällt aus

In der katholischen Kirche St. Johannes in Gladbeck feiern auch Protestanten Gottesdienste.

Gladbeck. In der St.-Johannes-Kirche Gladbeck feiern Katholiken am Wochenende Erstkommunion. Deswegen weichen Protestanten auf andere Standorte aus.

Der angekündigte evangelische Gottesdienst am 27. Juni ab 10 Uhr in der St.-Johannes-Kirche in Gladbeck fällt aus. Interessierte können auf andere Standorte ausweichen.

Die St.-Johannes-Kirche an der Bülser Straße wird am besagten Tag zur Feier der Erstkommunion in der katholischen Gemeinde genutzt. Wer an einem evangelischen Gottesdienst interessiert ist, kann ab 10 Uhr die Petruskirche (Vehrenbergstraße 84) oder ab 9.30 Uhr die St.-Stephani-Kirche (Söllerstraße 6). Ferner beginnen um 11 Uhr weitere Angebote an den anderen Standorten.

Für den 4. Juli wieder ein evangelischer Gottesdienst in der St.-Johannes-Kirche geplant. Beginn: 10 Uhr.

