Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Europäische Werte vermitteln

Seit 2011 reisen Teams des Europäischen Klassikfestivals durch Kindergärten im Ruhrgebiet und Münsterland und führen dort jedes Jahr eine andere Geschichte aus der Serie „Katze Bartputzer“ von Dr. Miriam Baghai-Thordsen auf - gefördert vom Landeseuropaministerium.

Am selben Tag hatte das Ensemble dieselbe Geschichte morgens in der Kita Christus König in Schultendorf aufgeführt. Dies waren zwei der insgesamt 68 Aufführungen ihrer aktuellen Tournee. Auf diese Weise ermöglichst das Europäische Klassikfestival Kindern einen spielerischen Zugang zu Musik, Theater und europäischen Werten wie Vielfalt, Zusammenhalt, Akzeptanz und Freundschaft.