Essen auf dem Herd: Gleich zwei Einsätze für die Feuerwehr

Die Gladbecker Feuerwehr hatte am Wochenende einiges zu tun.

Gladbeck. Ein vermeintlicher Wohnungsbrand und eine Brandmeldung aus einem Betrieb in Gladbeck: Das waren die Einsätze der Wehr am Wochenende.

Die Gladbecker Feuerwehr wurde am Samstagabend zu einem Wohnungsbrand in einem Mehrfamilienhaus auf der Roßheidestraße gerufen. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass es sich um einen vergessen Kochtopf auf einem Herd handelte. Da die Bewohner der betroffenen Wohnung nicht anwesend waren, musste die Wohnungstür geöffnet werden.

Einen ähnlichen Einsatz verzeichnete die Wehr auch bereits am vergangenen Freitag: In einem Betrieb auf der Luisenstraße brannte Essen auf dem Herd an und löste dadurch die Brandmeldeanlage aus.

++ Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook! ++

Und auch am Samstag, gegen 18 Uhr, ging ein Rauchmelder in einer Wohnung an der Bottroper Straße i den Alarmmodus. Da auch hier die Bewohner nicht anwesend waren, öffnete die Wehr die Wohnungstür und kontrollierte die Räume. Der Melder hatte allerdings ohne erkennbaren Grund ausgelöst. Die Wohnung wurde wieder verschlossen.

Insgesamt verzeichnete die Gladbecker Feuerwehr am Wochenende unter anderem vier Brandeinsätze, 47 Notfalleinsätze, zehn Einsätze für den Notarzt und drei Hilfeleistungen.

Lesen Sie auch

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck