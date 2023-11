Erster Schnee in Gladbeck – es soll noch mehr werden

Der Winterdienst des Zentralen Betriebshofes Gladbeck (ZBG) hat seinen ersten Einsatz in der anstehenden kalten Saison gefahren. In den kommenden Tagen soll noch mehr Schnee fallen.

Der Zentrale BetriebshofGladbeck (ZBG) hat seinen ersten Streu-Einsatz in der anbrechenden Winter-Saison gefahren. Ein großes Streufahrzeug war am Dienstagmorgen (28. November) unterwegs. Waren es erst einmal nur ein paar Flocken, sagen Meteorologen für die kommenden Tage voraus: Es wird noch deutlich mehr Schnee fallen. Am Wochenende könnte Gladbeck unter einer weißen Decke liegen. So sieht die Wetterprognose aus.

Der Winterdienst des Zentralen Betriebshofes rückte am Dienstag gegen 5.30 Uhr aus. Leonie Nüfer, zuständig für Öffentlichkeitsarbeit und Kundenbetreuung, berichtet: „Ein großer Streuer war draußen, um die Brücken sicher zu machen. Dort gefriert es am schnellsten.“

Der Winterdienst beim Zentralen Betriebshof Gladbeck steht in Rufbereitschaft

Dieser Einsatz sei „eher präventiv“ zu sehen. „Das Streuen war nicht dringend notwendig, aber: Sicher ist sicher, bevor jemand ins Rutschen kommt“, sagt Leonie Nüfer. Liegen geblieben ist das himmlische Weiß zunächst ohnehin nicht: Es taute ruckzuck.

Aber das ZBG-Team dürfte in den kommenden Tagen deutlich mehr gefordert sein, prophezeien Wetterfrösche doch heftigeren Schneefall. Leonie Nüfer erklärt: Im Laufe der Woche stehen die Mitarbeiter in Rufbereitschaft. Die Einsätze sind situationsabhängig.“ Der ZBG frage mehrmals täglich die Informationen des Deutschen Wetterdienstes ab.

Leonie Nüfer vom Zentralen Betriebshof Gladbeck: „Die Winterdienst-Teams stehen in Rufbereitschaft.“ Foto: Christoph Wojtyczka / FUNKE Foto Services

Wer es bis jetzt nicht getan hat, sollte jetzt allmählich warme, feste und rutschsichere Schuhe oder Stiefel bereitstellen. 80 Prozent Wahrscheinlichkeit, dass Flocken auf Gladbeck herniederrieseln, sind für den morgigen Mittwoch (29. November) angesagt. Die Temperaturen bewegen sich laut Vorhersage dann zwischen -2 und 3 Grad.

Eine kleine Aufhellung und Verschnaufpause für das ZBG-Winterdienstteam und alle, die Schnee schippen müssen, soll’s am Donnerstags und Freitag geben. Die Temperaturen liegen um den Gefrierpunkt bis zu minus 4 Grad. Es ziehen Wolken über den Himmel, ab und an lässt sich sogar die Sonne blicken, heißt es.

So soll in Gladbeck das Wetter am Wochenende werden

Aber dann, ab Samstag, sind die Aussichten für Winterwetter-Fans gut. Es soll schneien – und zwar mehr als hier und da ein Flöckchen. Mit 40 bis 60 Prozent Schneefall-Potenzial ist der Prognose zufolge zu rechnen – bei Temperaturen zwischen 2 und - 4 Grad. Diese Wetterlage soll bis Mittwoch (6. Dezember) anhalten. Die einen freut’s, die anderen mögen genervt erschauern.

