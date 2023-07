Erster Aktionstag zum Verkehrsversuch Buersche Straße

Gladbeck. Gladbecker an einer Umfrage zum Verkehrsversuch an der Buerschen Straße teilnehmen. Besucher können sich selbst als Straßenplaner versuchen.

Am Samstag, 12. August, findet von 10 bis 16 Uhr der erste Aktionstag auf der nördlichen Seite der Buerschen Straße/Ecke Schillerstraße in Gladbeck zum Verkehrsversuch statt. Neben Mitmachangeboten ist auch das Team der Universität Duisburg-Essen vor Ort und bietet die Möglichkeit, an der begleitenden Umfrage teilzunehmen. Wer sich selbst an den Herausforderungen von Verkehrsplanung versuchen möchte, hat am Aktionsstand die Gelegenheit, selbst sogenannte Straßenquerschnitte nach aktuellen Regelwerken zu entwickeln. An weiteren Aktionsinseln können sich Besucher zu verschiedenen verkehrsrelevanten Themen einbringen.

