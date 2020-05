Ersatztermine für Veranstaltungen in der Stadthalle stehen

Gladbeck. Wegen der Corona-Pandemie mussten auch einige Veranstaltungen in der Stadthalle Gladbeck abgesagt werden. Nun stehen Ersatztermine fest.

Die Corona-Pandemie beeinflusst weiterhin das kulturelle Leben. Auch bei den geplanten Mai-Veranstaltungen in der Stadthalle gibt es Terminänderungen. Davon sind neben dem Theater-ABO-Angebot auch Einzelveranstaltungen betroffen.

Für die nachfolgenden Veranstaltungen gibt es bereits Ausweichtermine: „Alte Mädchen“ am 17. Dezember (Abgesagt: Donnerstag, 7. Mai); „Olaf Schubert“ am 16. November 2021 (Abgesagt: Mittwoch, 13. Mai 2020); „René Steinberg“ am 13. Januar 2021 (Abgesagt: Freitag, 15. Mai 2020). Der neue Aufführungstermin für die Komödie „Golden Girls“, die ursprünglich am Donnerstag, 28. Mai 2020, stattfinden sollte, wird noch bekanntgegeben. Für das Kinderstück „Löwenzahn und Seidenpfote“, geplant für Mittwoch, 27. Mai, konnte leider kein Ersatztermin verhandelt werden, so die Stadtverwaltung.

Die Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit

Alle im Vorverkauf erworbenen Tickets und/oder ABO-Ausweise behalten ihre Gültigkeit und können zum neuen Veranstaltungstermin genutzt werden. Alternativ wird allen Kunden, die von Vorstellungsausfällen betroffen sind, ein Gutschein für einen Veranstaltungsbesuch nach Wahl angeboten. Der Gutschein ist drei Jahre gültig und übertragbar. Die Regelung greift, sobald der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird.

Weitere Informationen an der Stadthallenkasse: 02043/99-2682 (Montag bis Donnerstag von 10 bis 13 Uhr).