Erneut Attacke gegen Jugendliche im Skaterpark Gladbeck

Im Skaterpark in Gladbeck ist es laut Polizei am Sonntagabend erneut zu einer Attacke gegen Jugendliche gekommen.

Gladbeck. Im Skaterpark Gladbeck attackierte eine Gruppe zwei Jugendliche. Auch ein Messer soll laut Polizei im Spiel gewesen sein.,

Im Skaterpark Butendorf in Gladbeck ist es erneut zu einem Zwischenfall gekommen. Die Polizei wurde am frühen Sonntagabend zu einer Auseinandersetzung in der Skateranlage an der Horster Straße gerufen.

Zwei 19- und 22-Jährige aus Gladbeck wurden demnach, so die Polizei in einer Mitteilung, gegen 17.55 Uhr von einem Täter attackiert, der mit einer größeren Gruppe vor Ort war. Der Unbekannte soll die beiden Gladbecker zuerst beleidigt und dann geschlagen haben. Verletzt wurde niemand, so die Polizei.

Der Haupttäter hatte eine dunkelblaues Tuch am Handgelenk

Der mutmaßliche Täter soll außerdem zuvor ein Messer gezeigt haben. Als die Polizei gerufen wurde, lief der Täter laut Polizeimitteilung weg - und mit ihm etwa acht bis neun weitere Personen. Der „Angreifer“ wurde wie folgt beschrieben: dunkle Haare, dunkel gekleidet. Auffällig sei sein dunkelblaues Tuch am Handgelenk gewesen. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief erfolglos. Die Ermittlungen dauern an.

Im Skaterpark war es im bereits im April zu teils brutalen Übergriffen gekommen. Es gab drei Vorfälle, bei denen es auch zu Verletzungen von Jugendlichen kam. Die Übergriffe hatten zu einem Einschreiten von Polizei und Ordnungsamt geführt, auch die Politik diskutierte über eine mögliche „No-Go-Area“ im Skaterpark. Erst in der vergangenen Woche war im Sicherheitsausschuss der Stadt von den Ordnungsbehörden die Lage als beruhigt dargestellt worden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck