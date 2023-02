Erdbeben: Gladbecker Restaurant-Chef spendet Tageseinnahmen

Ein Gladbecker will den Opfer des Erdbebens in der türkisch-syrischen Grenzregion mit einer Geldspende helfen. Dort hat ein deutsches Rettungsteam unter Leitung der nordrhein-westfälischen Hilfsorganisation I.S.A.R. Germany eine Frau aus den Trümmern eines eingestürzten Hauses gerettet. Die Teams von I.S.A.R. Germany, I.S.A.R. Turkey und BRH Bundesverband Rettungshunde hatten mehr als 50 Stunden daran gearbeitet, die Verschüttete zu befreien.

Gladbeck. Der Gladbecker Restaurant-Inhaber Ibiza Jezidzic will Erdbebenopfern in der Türkei helfen. Gäste tragen am 15. Februar zum Erfolg der Aktion bei.

Die Berichte aus der Erdbebenregion in der Türkei und in Syrien gehen unter die Haut. So sehr, dass ein Restaurant-Betreiber in Gladbeck selbst die Initiative ergreift. Zum Gelingen seiner Spendenaktion tragen die Gäste bei.

Ibiza Jezidzic ist Inhaber des Restaurants Templarii an der Hegestraße 174. Er hat die erschütternden Nachrichten aus dem Katastrophengebiet verfolgt und sich gesagt: „Da helfe ich!“ Der gebürtige Kroate weiß, was Not, Zerstörung und Leid bedeuten. „Im Krieg haben wir viel durchgemacht“, verweist der 46-Jährige auf die Kriegshandlungen in seiner Heimat während 1990er Jahre.

Spenden für Erdbebenopfer: Aktionstag Restaurant Templarii ist der 15. Februar

Jezidzics Idee: „Ich möchte gerne eine Tageseinnahme spenden und diesen Betrag aufstocken.“ Sein Team verzichte zudem auf Trinkgelder, um sich an der Aktion zu beteiligen.

Je mehr Gäste also das Restaurant Templarii (0 20 43/98 79 98) besuchen, desto größer die Spendensumme, die Jezidzic überweisen kann. Aktionstag ist Mittwoch, 15. Februar.

Der Freundeskreis Gladbeck-Alanya sammelt ebenfalls Geld. Ab sofort können Spendengelder auf das Konto des Vereins eingezahlt werden. „Sie werden unmittelbar in voller Höhe an den Freundschaftsverein in Alanya weitergeleitet.“ Mithilfe der Spendengelder soll konkrete Unterstützung in der Partnerstadt geleistet werden, deren Bewohner bereits Hilfsgüter gesammelt und ins Katastrophengebiet transportiert haben.

Konto des Freundeskreises Gladbeck-Alanya e.V.: Stadtsparkasse Gladbeck - Konto-Nr.: 710 104 33 - BLZ: 424 500 40; IBAN: DE47 4245 0040 0071 010433 - BIC: WELADED1 GLA. Das Stichwort lautet: „Erdbeben Türkei“. Eine weitere Möglichkeit, Geld zu spenden: „Bündnis hilft“ und „Aktion Deutschland Hilft“, IBAN DE53 200 400 600 200 400 600, Stichwort: „Erdbeben Türkei und Syrien“.

