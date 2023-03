Erdbeben: Freunde Gladbeck-Alanya sammeln weiter Spenden

Katastrophal sind die Zustände auch einen Monat nach dem verheerenden Erdbeben in der türkisch-syrischen Grenzregion.

Gladbeck. Der Freundeskreis Gladbeck-Alanya engagiert sich für Opfer des verheerenden Erdbebens in der Türkei. Es sollen weiter Spenden gesammelt werden.

„Ganz herzlichen Dank für die bisherigen Spenden für die Überlebenden des Erdbebens, die in unserer Partnerstadt Alanya untergebracht und versorgt werden“, sagen Müzeyyen Dreessen und Süleyman Şirin vom Freundeskreis Gladbeck-Alanya. „Wir haben jetzt rund 3670 Euro dem gemeinnützigen Verein vor Ort in der Türkei überwiesen, der sich mit der Stadt und den Hotels zusammen sehr in der Unterbringung und Versorgung der Überlebenden engagiert.“ Doch damit soll’s nicht getan sein: Der Freundeskreis Gladbeck-Alanya sammelt weiter Spenden.

Allein in den Hotels in der türkischen Partnerstadt seien 38.000 Menschen untergebracht worden. „Täglich werden zehntausende Portionen Essen für diese Menschen gekocht. Kleinere Hotels werden über die größeren mitversorgt“, berichten Dreessen und Şirin. Weitere Menschen hätten in Privatunterkünften und Schülerwohnheimen ein Dach überm Kopf gefunden. „Insgesamt hat unsere Partnerstadt 60.000 Menschen aufgenommen.“

Gleichzeitig schicke Alanya, wie viele andere Kommunen in der Türkei, weiterhin Sach- und Geldspenden auch in die Erdbebenregion an der türkisch-syrischen Grenze. Insbesondere werde zurzeit für Container-Häuser gesammelt. Diese Unterkunftsmöglichkeiten „werden von der Stadt mit den Spendengeldern beschafft und ins Katastrophengebiet geschickt, damit die Menschen wieder in ihre Heimatstädte zurückkehren können“. Dreessen und Şirin fügen hinzu: „Die Temperaturen werden wieder wärmer.“

Auch der Beirat der Neu-Alanyaner (Ausländerbeirat) habe viele Spenden gesammelt. Er setze sich aus Menschen zusammen, die sich aus verschiedenen Ländern in Alanya niedergelassen haben. Die beiden Gladbecker kündigen an: „Wir sammeln weiter. Kurzfristig, wenn eine Katastrophe passiert, ist die Spendenbereitschaft meist groß. Aber die Menschen brauchen langfristige Unterstützung, bis in der Erdbebenregion wieder die Infrastruktur und Unterkünfte aufgebaut sind.“

Der Freundeskreis Gladbeck-Alanya werde am 18. März ab 10 Uhr einen Stand in der Innenstadt aufbauen, um Spenden für Erdbebenopfer zu sammeln. „Unsere Kontonummer steht auf unserer Internetseite. Gerne kann diese weitergeleitet werden.“

Weitere Informationen: https://freundeskreis-gladbeck-alanya.de/

