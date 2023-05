EPS-Bekämpfung: Schädlingsbekämpfer besprüht Eichen

Gladbeck. Die Ausbreitung des giftigen Eichenprozessionsspinners soll verhindert werden. Deshalb ist gerade ein Schädlingsbekämpfer in Gladbeck im Einsatz.

Vorbeugende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des giftigen Eichenprozessionsspinners (EPS) sind jetzt in Gladbeck gestartet. Mit einem Spezialgerät werden voraussichtlich bis zum Ende des Monats 1650 Eichen prophylaktisch im gesamten Stadtgebiet besprüht, an denen in der Vergangenheit ein EPS-Befall festgestellt wurde.

Das eingesetzte Mittel, insgesamt rund 10.000 Liter, führt zum Absterben der Raupen. Für den Menschen oder andere Tiere ist das eingesetzte Biozid, das das Bakterium „Bacillus thuringiensis“ enthält, ungefährlich, so die Stadt. Es schont außerdem Bienen und andere Nützlinge.

Da die Verneblung nur an trockenen, relativ windstillen Tagen geschehen kann, wird gegebenenfalls auch an Feiertagen und an Sonntagen gearbeitet.

