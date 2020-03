EPS-Bekämpfung: Junge Union Gladbeck verschenkt Nistkästen

Gladbeck. Die Junge Union Gladbeck hat Nistkästen für Meisen gebaut. Die fressen nämlich die EPS-Raupen. Die Kästen werden Samstag an Gladbecker verteilt.

Dem Eichenprozessionsspinner auf natürliche Art und Weise den Kampf ansagen, das wollen jetzt auch die Mitglieder der Jungen Union in Gladbeck.

Damit im kommenden Sommer nicht wieder wegen der Gefährdung durch die giftigen Raupenhärchenganze Wälder gesperrt werden müssen. Die Junge Union hat deshalb in den vergangenen Tagen bereits 50 Vogelhäuser gebaut, die die Mitglieder den Bürgern in der Stadt nun zur Verfügung stellen wollen.

Zum Hintergrund: Meisen fressen die Raupen des Eichenprozessionsspinners und helfen so, dessen Verbreitung einzudämmen. Die Vogelhäuser will die Junge Union am kommenden Samstag, 7. März, ab 11 Uhr an einem Infostand auf dem Europlatz an die Gladbecker verteilen. Die Häuschen sollen dann von den Bürgern an Eichen überall im Stadtgebiet aufgehängt werden. Zusätzlich zu den bereits fertiggestellten Nistkästen sollen am Stand der Jungen Union am Samstag gemeinsam mit den Bürgern weitere 50 Exemplare zusammengebaut und dann verteilt werden.

Die Nistkästen werden kostenlos abgegeben. Über kleine Spenden für die Jugendarbeit in Gladbeck würde sich die Junge Union aber freuen.