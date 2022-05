Am Kotten Nie in Gladbeck können Gladbeckerinnen und Gladbecker am 7. Mai den neuen Bauernhofspielplatz erkunden.

Freizeit Entdeckertag: Den Bauernhofspielplatz am Kotten Nie erkunden

Gladbeck. Am Kotten Nie in Gladbeck wird am 7. Mai die neue Park- und Spielanlage vorgestellt. Es gibt ein Programm für Kinder und Infos für die Großen.

Auf dem Bauernhofspielplatz am Kotten Nie in Gladbeck findet am Samstag, 7. Mai, ein „Entdeckertag“ statt. Dann stellt die Stadt die umgestaltete Park- und Spielanlage vor dem historischen Kotten vor.

Um die große Anlage kennenzulernen, lädt das Stadtteilbüro gemeinsam mit anderen Akteuren zum großen „Entdeckertag“ ein. Da eine feierliche Eröffnung der bereits im Sommer 2020 fertiggestellten Anlage coronabedingt bisher nicht möglich war, wird Bürgermeisterin Bettina Weist die am Samstag um 14 Uhr nachholen und die Gäste begrüßen.

Der Förderverein Kotten Nie stellt die Spielgeräte vor

Anschließend erwartet Besucherinnen und Besucher ein buntes Programm rund um den Bauernhofspielplatz. Der Förderverein Kotten Nie stellt jede Menge Spielgeräte für Kinder zur Verfügung und sorgt für Speisen und Getränke. Außerdem stellen sich die „KottenRadler“ vor. Der Kindergarten Voßstraße lädt zu einem Mitmachangebot ein. An der Alten Werkstatt stellt das Ingenieuramt den neuen Insektenmonitor vor und beantwortet alle Fragen rund um die Anlage. Zudem organisiert das Stadtteilbüro eine Entdecker-Rallye für Jungen und Mädchen, um die vielen Besonderheiten des großen Areals zu erfassen.

Der Entdeckertag soll zudem die Möglichkeit bieten, die unterschiedlichen Nachbarschaftsangebote wie die Streuobstwiese und die Hochbeete zu bewerben und aktive Mitmacher zu gewinnen. Ein besonderes Highlight ist der beliebte Pflanzentauschmarkt der städtischen Umweltabteilung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, das E-Lastenrad der Stadt zu testen und sich über Fördermöglichkeiten beraten zu lassen.

In einer zwölfmonatigen Umbauphase in 2019 wurden die alten Spielgeräte demontiert, das gesamte Areal neu strukturiert und mit zeitgemäßen und thematisch auf das Thema Bauernhof passenden Spiel- und Kletterelementen ausgestattet. Das Herzstück der Anlage ist eine große Liegewiese mit altem Baumbestand, an der zwei Spielplätze für unterschiedliche Altersklassen entstanden sind. Ein eingezäunter Bolzplatz, einige Fitnessgeräte und eine kleine Calisthenics-Station runden das Angebot ab. Anliegende Freiflächen wurden naturnah als Streuobstwiesen mit Beerensträuchern angelegt und liefern mit Insektenhotels und Totholzanlagen einen wichtigen ökologischen Beitrag.

Der Umbau ist eine Maßnahme des integrierten Handlungskonzeptes für die Stadtmitte und hat rund 470.000 Euro gekostet.

