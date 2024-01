Wer klingelt da? In Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen sind wieder Betrüger unterwegs, die sich als Mitarbeiter der ELE ausgeben.

Betrug ELE warnt: So erkennen Sie Energie-Betrüger an der Haustür

Gladbeck/Bottrop/Gelsenkirchen In Gladbeck, Bottrop und Gelsenkirchen sind wieder vermehrt Betrüger unterwegs, die sich als Mitarbeiter der ELE ausgeben. Das sollten Sie tun.

Die Emscher Lippe Energie GmbH (ELE) warnt vor Betrügern, die vorgeben, Energieverträge für die ELE zu verkaufen und an Haustüren klingeln. In den vergangenen Tagen seien vermehrt Hinweise eingegangen, etwa aus Gladbeck-Brauck und Gelsenkirchen-Horst. Die ELE betont ausdrücklich, „dass Haustürgeschäfte nicht in ihrem Namen abgewickelt werden“.

Folgen Sie der WAZ Gladbeck auch auf Facebook!

Wenn jemand unangekündigt an der Haustür klingelt und direkt eine Unterschrift einfordert oder nach Kundendaten fragt, sei ohnehin Vorsicht geboten. In Zweifel sei es ohnehin besser, nichts zu unterschreiben und keine Daten herauszugeben, sondern sich die Unterlagen aushändigen zu lassen und in Ruhe zu prüfen, mit wem man es zu tun hat. Die ELE erklärt außerdem, dass auf keinen Fall Kunden- oder Zählernummern herausgegeben werden sollten – damit können Betrüger nämlich auch ohne Einverständnis der Kunden den Anbieter wechseln.

Mehr zum Thema

Weil aber auch echte Mitarbeiter der ELE an Haustüren klingen – aber nur, um etwa Zähler abzulesen – weist der Energieversorger darauf hin, dass diese Menschen stets einen Dienstausweis mit Foto bei sich tragen. Da jedoch diese Ausweise schon gefälscht wurden, hat die ELE unter der Nummer 0209 165 10 eine Hotline eingerichtet, unter der sich Bürger erkundigen können, ob die Person an der Haustür tatsächlich für die ELE unterwegs ist.

+++ Nachrichten aus Gladbeck bequem ins Postfach: Hier können Sie sich für unseren kostenlosen Newsletter anmelden! +++

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck