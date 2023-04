Ele öffnet neues Kundencenter in Gladbecks Innenstadt

Der Energieversorger Emscher Lippe Energie eröffnet am Dienstag, 2. Mai, sein neues Kundencenter an der Hochstraße in Gladbeck.

Gladbeck. Die Bauarbeiten sind abgeschlossen, die Ele eröffnet ihr neues Kundencenter in Gladbeck. Der Strom- und Gasversorger sieht hohen Beratungsbedarf.

Die Ele öffnet ihr neues Kundencenter an der Hochstraße in der Gladbecker Innenstadt. Ab dem 2. Mai können Kundinnen und Kunden des Energieversorgers vorbeikommen, die offizielle Eröffnung soll dann am 13. Mai stattfinden. Eigentlich hätte das Center schon viel früher im ehemaligen Gerry-Weber-Ladenlokal öffnen sollen, doch notwendige Instandsetzungsarbeiten hatten für Verzögerung gesorgt.

Der Energieversorger spricht vom „größten und modernstem aller Ele Center“, auf das sich die Gladbeckerinnen und Gladbecker nun freuen können. Es biete viel Platz für individuelle Beratungen rund um das Thema Energie und mehr Diskretion, so die Ele. Zudem sei das Unternehmen am neuen Standort mitten in der Fußgängerzone noch besser zu erreichen – fußläufig oder mit öffentlichen Verkehrsmitteln und barrierefrei.

Neues Center in Gladbecker bietet nun mehr Beratungsplätze

Das neue, große Ladenlokal biete ausreichend Raum für vier Beratungsplätze und zwei Wartebereiche, so das Unternehmen. Im hinteren Teil befinde sich außerdem ein abgetrennter Raum für ausführlichere Beratungsgespräche hinter verschlossenen Türen.

Gerade die Beratungsplätze würden auch dringend benötigt, hat die Ele festgestellt. Denn der ohnehin hohe Bedarf an persönlichen Beratungsgesprächen sei in den aktuell unruhigen Zeiten am Energiemarkt noch ein wenig größer. Das habe die Auslastung des provisorischen Kundencenters am Goetheplatz in den letzten Wochen sehr deutlich gezeigt. Ele-Vertriebschef Guido Boß: „Mitten in der Fußgängerzone haben wir hier nun für jede Beratungssituation eine passende Umgebung geschaffen – egal ob es um ein Vier-Augen-Gespräch, oder um eine größere Informationsveranstaltung geht.“

Die offizielle Eröffnung findet am Samstag, 13. Mai, zwischen 10 und 14 Uhr statt. Eine Abordnung des Rockorchesters Ruhrgebeat sorgt für Stimmung, dazu kündigt die Ele weitere Überraschungen an.

Öffnungszeiten des Gladbecker Ele-Centers, Hochstraße 17: montags bis mittwochs von 9 bis 16 Uhr, donnerstags von 9 bis 18 Uhr, freitags von 9 bis 15 Uhr.

