Ele-Mietroller: Gewinnspiel lockt mit Reise nach Paris

Seit ein paar Wochen sind die grünen Elektroroller der Emscher Lippe Energie(Ele) namens „Ella“ aus der Winterpause zurück und wieder auf den Straßen in Gelsenkirchen, Bottrop und Gladbeck unterwegs. Im vergangenen Jahr hat der Energieanbieter das e-Roller-Sharing in den drei Städten gestartet.

Um noch mehr Menschen in den drei Städten zum CO2-freien Cityflitzen zu animieren, hat sich die Ele zum Saisonbeginn jetzt eine besondere Aktion ausgedacht. Paris ist der perfekte Ort für ein Rendezvous. Und so ist es auch kein Zufall, dass eine Reise nach Paris beim großen Frühjahrsgewinnspiel „Rendezvous mit Ella“ als einer der Hauptpreise ausgelobt wurde.

Neben der Paris-Reise gibt es weitere Preise zu gewinnen

Außerdem sollen weitere Gewinne die Gladbecker, Bottroper und Gelsenkirchener in den nächsten sechs Wochen zum Ella-Fahren animieren. Vom 3. April bis zum 14. Mai 2023 wird täglich ein Preis im Helmcase einer Ella versteckt sein, darunter einmal wöchentlich ein Highlight-Gewinn wie etwa ein Candle Light Dinner im Schloss Berge, Karten für ein Konzert von Madonna, Grönemeyer oder KISS oder eben ein Wochenendtrip nach Paris.

Um die Gewinnchancen bei insgesamt 100 Rollern in den drei Städten zu erhöhen, empfiehlt es sich, vor allem in den ersten drei Wochen der Aktion Radio Emscher Lippe einzuschalten und gut zuzuhören. In den Wochen vier bis sechs der Kampagne sollte man dann die Social-Media-Kanäle der Ele verfolgen. Täglich gibt es einen Hinweis auf den Standort des richtigen Rollers

Die Ella-Roller werden mit 100 Prozent Ökostrom betrieben. Wer sie nutzen will, muss sich einmalig mit seinem Führerschein in der Ella-App registrieren. Weitere Infos dazu und zum Gewinnspiel. www.ele.de/ella/rendezvous

