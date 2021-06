ELE-Center öffnen nach sieben Monaten Corona-Pause wieder

Gladbeck. Das Beratungscenter der Emscher-Lippe Energie GmbH geht nach langer Corona-Zwangspause wieder an den Start. Die Öffnung ist ab 23. Juni geplant.

Nach mehr als sieben Monaten pandemiebedingter Schließung öffnen die vier ELE-Center wieder ihre Türen, auch das in Gladbeck an der Bottroper Straße: Ab Mittwoch, 23. Juni, stehen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wieder zu den üblichen Öffnungszeiten als Anlaufstelle für alle Fragen rund um die Energieversorgung, die Rechnung, Energieberatung und vieles mehr zur Verfügung. Es gelten die üblichen Hygiene- und Abstandsregeln.

Außerdem, so heißt es in einer Mitteilung der ELE GmbH, ist die Anzahl der Kundinnen und Kunden, die sich gleichzeitig im ELE-Center aufhalten dürfen, begrenzt – jeweils abhängig von der Größe des Centers. Deshalb empfiehlt die ELE, online vorab einen Termin zu reservieren und ohne Begleitperson zu diesem Termin zu erscheinen. Der direkte Weg zur Reservierung eines Termins im ELE-Center ist unter www.ele.de/unsere-ele-center zu finden. Wer ohne Terminvereinbarung kommt, dem wird vor Ort ein Termin zugeteilt – abhängig vom Auslastungsgrad kann es so also auch schon einmal zu Wartezeiten kommen.

ELE: Am besten vorab online einen Termin im Center buchen

Weiterhin gilt: Eine richtig gute Alternative für alle, die sich den Weg ins ELE-Center sparen wollen, ist das Online-Kundenkonto „Meine ELE“. Sobald man sich als ELE-Kunde online registriert und angemeldet hat, profitiert man von der kompletten Palette der Online-Services, und das rund um die Uhr, sieben Tage die Woche. Den Weg zur Anmeldung findet man unter www.ele.de.

Die vier ELE-Center sind zu finden in: Gelsenkirchen, Ebertstraße 30; Gelsenkirchen-Buer, Sankt-Urbanus-Kirchplatz 1; Bottrop, Horster Straße 6; Gladbeck, Bottroper Straße 10. Öffnungszeiten: montags bis mittwochs von 9 bis 16 und donnerstags von 9 bis 18 Uhr.

