Einschulung 2024: Wann und wo sich Eltern informieren können

Auch nächstes Jahr steht wieder der Tag der i-Dötzchen an. Gladbecker Eltern können sich im August und September an den Grundschulen der Stadt rund ums Thema Einschulung informieren.

Gladbeck. Für die Einschulung 2024/2025 finden an Gladbecks Grundschulen Informationsveranstaltungen statt. Eine Übersicht über alle Termine und Schulen.

Die Sommerferien sind gerade zu Ende, der erste Tag für die Erstklässler steht bevor und schon läuft die Anmeldephase für das Schuljahr 2024/25 an. Den Auftakt machen die Info-Veranstaltungen für Eltern sowie künftige Schülerinnen und Schüler an den Gladbecker Grundschulen.

An folgenden Tagen finden an Gladbecks Grundschulen Tage der offenen Tür statt:

Die Lambertischule in Stadtmitte bietet am Dienstag, 22. August, ab 18 Uhr eine Info-Veranstaltung für Eltern an. Zusätzlich findet ein Tag der offenen Tür von Montag, 28. August, bis Freitag, 1. September, jeweils von 8.45 Uhr bis 11 Uhr statt. Möglich sind auch Termine zur Beratung nach persönlicher Vereinbarung.

An der Regenbogenschule in Gladbeck-Mitte findet am Donnerstag, 24. August, ab 19 Uhr eine Info-Veranstaltung für Eltern statt. Am Samstag, 26. August, von 9.30 Uhr bis 11 Uhr steht der Tag der offenen Tür an.

Die Pestalozzischule mit Standorten in Zweckel und Schultendorf veranstaltet am Samstag, 2. September, einen Tag der offenen Tür. Besucher können an der Brahmsstraße von 10 Uhr bis 11.30 Uhr und an der Woorthstraße von 9 Uhr bis 10.30 Uhr vorbeischauen. Zusätzlich findet am Montag, 4. September, von 19.30 Uhr bis 21 Uhr eine Info-Veranstaltung für Eltern statt.

An der Josefschule in Rentfort ist am Montag, 28. August, von 10 Uhr bis 11.30 Uhr, Tag der offenen Tür. Die Wilhelmschule in Rentfort bietet den Besuchertag am Samstag, 26. August, von 9 Uhr bis 11 Uhr an.

An der Mosaikschule in Butendorf ist am Dienstag, 22. August, Tag der offenen Tür. Genaue Uhrzeiten zu der Veranstaltungen folgen auf der Schulhomepage.

Die Südparkschule in Rosenhügel hat die Termine noch nicht bekannt gegeben, Informationen folgen auch hier auf der Website der Schule.

Täglich wissen, was in Gladbeck passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Gladbeck-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Gladbeck