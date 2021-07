Einsatzkräfte kehren aus den Hochwasser-Gebieten zurück

Feuerwehrleute aus Gladbeck unterstützen die Einsatzkräfte in der überschwemmten Stadt Wuppertal.

Gladbeck. Einsatzkräfte aus Gladbeck und dem gesamten Kreis Recklinghausen sind in überfluteten Städten im Einsatz. Einige Feuerwehren kehren jetzt zurück.

Einsatzkräfte aus dem gesamten Kreis Recklinghausen, also auch aus Gladbeck, waren als Unterstützung in die Hochwasser-Katastrophengebiete ausgerückt. Nun kehren Feuerwehren und Hilfsorganisationen teilweise aus den überschwemmten Regionen zurück.

Gladbecker Kräfte waren nach Wuppertal zur Hilfe geeilt, andere halfen beispielsweise in der Stadt Engelskirchen und in Bonn. Lena Heimers, Sprecherin der Kreisverwaltung Recklinghausen, teilt mit: „Nach einem langen Tag geht für viele Kräfte der Feuerwehren und Hilfsorganisationen aus dem Kreis Recklinghausen der Unterstützungseinsatz bald zu Ende. Bereits auf dem Rückweg befinden sich nach Auskunft der Leitstelle die Rettungskräfte, die in der Stadt Engelskirchen aushalfen.“

Der Einsatz in Bochum soll gegen 19 Uhr vorerst beendet sein. In Wuppertal werden sich die Kräfte voraussichtlich gegen 20 Uhr auf den Weg nach Hause machen können.

