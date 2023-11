Einsatz der Feuerwehr: Linienbus brennt in Gladbeck

Gladbeck. In Gladbeck ist Freitagmorgen ein Bus in Brand geraten. Verletzt wurde zum Glück niemand. Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen.

Ein Linienbus der Stoag ist am Freitagmorgen in Gladbeck-Ellinghorst auf der Bottroper Straße in Brand geraten. Um 10.02 Uhr ging der entsprechende Alarm bei der Feuerwehr ein. Als die Einsatzkräfte an der Unfallstelle eintrafen, hatten sich alle Insassen des Busses bereits in Sicherheit gebracht, das Fahrzeug war geräumt. Verletzt wurde niemand.

Laut Information der Feuerwehr hatten andere Verkehrsteilnehmer den Fahrer des Busses auf die Rauchentwicklung aus dem Motorraum aufmerksam gemacht. Der Mann hielt den Bus daraufhin sofort an – alle Mitfahrenden verließen den Bus.

Die Feuerwehr konnte deshalb sofort mit den Löscharbeiten starten. Der Trupp unter schwerem Atemschutz, so der Einsatzbericht, hatte den Brand dann auch schnell unter Kontrolle. Ein Übergreifen der Flammen auf den gesamten Bus wurde verhindert. Die Bottroper Straße in Ellinghorst war während der Löscharbeiten voll gesperrt.

