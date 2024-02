Eingeschworene Truppe: Vier verspielte Katzen suchen Zuhause

Gladbeck Vier Katzen hat die Tierhilfe aufgenommen, darunter drei Geschwister und sucht nun ein Zuhause für Mima, Mikey, Ferris und Mayla.

Die Tierhilfe Gladbeck sucht ein neues Zuhause für zwei Katzen und zwei Kater. Sie alle sind ca. zwei Jahre alt und gehören zur Rasse Europ. Kurzhaar. Mima, Mikey und Ferris sind Geschwister und die Kinder von Katze Mary, die ebenfalls noch ein Zuhause sucht. Mayla hat sich dazu gesellt und so sind die vier zu einer eingeschworenen Truppe zusammengewachsen. Alle sind verspielt und hätten so gern endlich ein eigenes, tolles Zuhause.

Dürften sich die Tierschützer etwas wünschen, so würden sie am liebsten alle vier gemeinsam abgeben. Wenn das nicht möglich ist, zögen die Katzen auch in Zweiergruppen bei ihren neuen Menschen ein, so die Tierhilfe. Bedingung: Es sollte mindestens ein abgesicherter Balkon vorhanden. Alle Tiere sind kastriert und gechipt.

Weitere Infos und die Vermittlungsbedingungen sind unter www.tierhilfe-ral.de/Katzenvermittlung/ zu finden. Interessenten können sich gerne unter kroening@tierhilfe-ral.de oder info@tierhilfe-ral.de melden.

Spendenkonto: DE52 4245 0040 0074 0025 02 / Paypal: info@tierhilfe-ral.de

