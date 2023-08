Einfamilienhaus im schicken Wohnquartier wird versteigert

In Gladbeck stehen in den kommenden Monaten sechs Immobilien zur Zwangsversteigerung beim Amtsgericht an, darunter auch ein Haus im Quartier Bloomshof.

Gladbeck. Am Gladbecker Amtsgericht stehen in nächster Zeit sechs Zwangsversteigerungen an. Eine moderne Doppelhaushälfte ist die teuerste Immobilie.

Der Traum von den eigenen vier Wänden – er ist nicht immer ganz einfach zu verwirklichen. Die wirtschaftliche Lage hat auch in Gladbeck dazu geführt, dass weniger neue Häuser verkauft wurden. Doch wie ist es mit gebrauchten Objekten zu vermeintlich günstigen Konditionen? Am Gladbecker Amtsgericht stehen in den kommenden Monaten wieder Zwangsversteigerungen an. Unter den Hammer kommen soll auch ein modernes Einfamilienhaus in einem guten Gladbecker Wohnviertel.

Das Amtsgericht listet bis Ende November sechs Termine für Zwangsversteigerungen von Immobilien im Stadtgebiet auf. Für drei Reihenhäuser, ein Mehrfamilienhaus sowie eine Zweifamilien-Doppelhaushälfte und eben besagtes Einfamilienhaus sollen neue Eigentümer gefunden werden. Die Objekte liegen in Gladbeck-Mitte, Brauck, Rentfort und Rosenhügel.

Der erste Versteigerungstermin ist für den 24. August (14 Uhr) angesetzt. Es geht um ein Zweifamilien-Reihenmittelhaus an der Straße Lange Kämpe 24. Der Verkehrswert wird mit 271.000 Euro angegeben. Das Haus wurde 1962 gebaut, es ist zweigeschossig und verfügt über ein ausgebautes Dachgeschoss mit Satteldach. Es gibt auch eine Garage.

Die erste Wohnung (65 Quadratmeter) befindet sich im Erdgeschoss, sie hat eine Eingangstür zum Treppenhaus, drei Zimmer, eine kleine Küche zur Straßenseite und ein innen liegendes kleines Bad/WC. Vom Wohn-/Essbereich aus gelangt man auf die Terrasse und in den Garten.

Die Wohnung (64 Quadratmeter) im zweiten Obergeschoss ist genauso geschnitten und hat zur Hofseite hin einen überdachten Balkon. Auch das Dachgeschoss ist zu Wohnzwecken umgebaut (rund 36 Quadratmeter). Der bauliche Zustand wird im Exposé mit „unterdurchschnittlich“ angegeben. Der Grund: alters- und witterungsbedingte Abnutzungen, Baumängel und -schäden sowie eine unterlassene notwendige Instandhaltung.

In Brauck kommt ein Mehrfamilienhaus unter den Hammer – so ist der Zustand

Mit einem Mehrfamilienhaus mit Gewerbefläche (Laden oder Büro) sowie einer Garage geht es am 21. September (11 Uhr) weiter. Das dreigeschossige Haus (Baujahr 1954 und später) steht auf der Halfmannstraße 27 in Brauck auf einem 514 Quadratmeter großen Grundstück, der Verkehrswert ist mit 271.000 Euro angegeben. Eine Innenbesichtigung hat es bei diesem Objekt nicht gegeben. Es wird vermutet, dass es vier Mieteinheiten gibt, die aber wohl nicht alle vermietet sind. In der Beurteilung im Exposé heißt es unter anderem: „Das Gebäude befindet sich dem äußeren Anschein nach augenscheinlich in einem mäßigen baulichen Zustand. Es ist erkennbar, dass in der Vergangenheit kaum Modernisierungen vorgenommen worden sind, eine regelmäßige Instandhaltung bzw. Instandsetzung wurde ebenfalls vernachlässigt.“ Wegen der Schäden und Mängel an dem Gebäude wird in dem Gutachten von einer Wertminderung in Höhe von rund 20.000 Euro für das Haus ausgegangen.

Im Gutachten ist von Baumängeln die Rede

In Rentfort-Nord, ganz genau an der Lohstraße 6a, steht die Zweifamilien-Doppelhaushälfte (mit Nebengebäuden), die am 28. September (14 Uhr) im Amtsgericht unter den Hammer kommen soll. Die Wohnfläche beläuft sich auf ungefähr 132 Quadratmeter. Baujahr: um 1900. In dem Haus gibt es zwei separat zugängliche Wohnungen mit jeweils rund 66 Quadratmetern. Im Gutachten ist von Baumängeln sowie einer unterdurchschnittlichen Ausstattungsqualität die Rede. Der Verkehrswert ist mit 246.000 Euro angegeben.

Um ein Reihenmittelhaus mit Reihenendgarage geht es bei der Zwangsversteigerung am 26. Oktober (14 Uhr). Das 1973 erbaute Haus liegt an der Lützenkampstraße 98 in Brauck. Verkehrswert: 215.000 Euro. Die Wohnfläche beträgt 116 Quadratmeter. Das Haus steht auf einem 415 Quadratmeter großen Grundstück. Im Erdgeschoss befinden sich ein Windfang, eine Garderobe, WC, Küche und ein Wohnraum. Im Obergeschoss gibt es ein Bad, das Elternschlafzimmer, zwei Kinderschlafzimmer und eine Loggia. Dem Gebäude wird in dem Gutachten ein „überwiegend bauzeittypischer Zustand“ zugeschrieben. Biet-Interessenten wird die Einsichtnahme in das komplette Gutachten empfohlen.

Kleines Reihenhaus mit einer Wohnfläche von 97 Quadratmetern

Und noch ein mittleres Reihenhaus am Lützenkamp – Hausnummer 139 – steht zur Zwangsversteigerung beim Gladbecker Amtsgericht an. Der Termin ist am 9. November ab 11 Uhr. Bei diesem Haus ist der Verkehrswert mit 142.000 Euro deutlich niedriger angesetzt. Die Wohnfläche beträgt lediglich 97 Quadratmeter, das Grundstück ist 339 Quadratmeter groß. Über Ausstattung und Zustand ist kaum etwas bekannt. Auch in diesem Fall wird den Bieterinnen und Bietern dringend dazu geraten, das Gutachten zu studieren.

Ein ganz anderes Kaliber stellt da schon das schmucke Einfamilienhaus im noblen Quartier Bloomshof dar, das am 23. November (14 Uhr) in Gladbeck unter den Hammer kommen soll. Die Doppelhaushälfte (Baujahr 2009) steht am Ginsterweg 57. Der Verkehrswert liegt hier mit 480.000 Euro auch deutlich höher als bei den anderen fünf Objekten. Das eingeschossige Haus hat ein ausgebautes Dachgeschoss mit Spitzboden und Gauben. Wohn- und Nutzfläche werden mit 116 Quadratmetern angegeben. Im Keller gibt es einen Hobbyraum und ein Badezimmer. Das Haus steht auf einem 391 Quadratmeter großen Grundstück. Ausstattung und Zustand, heißt es in dem Gutachten, seien als „mittel bis gehoben“ zu bezeichnen und würden dem aktuellen Zeitgeschmack entsprechen.

>> Am Amtsgericht Gladbeck stehen regelmäßig Zwangsversteigerungen an. Die Termine sind online einsehbar. Sie werden auf der Homepage www.ag-gladbeck.nrw.de unter dem Punkt Zwangsversteigerungen/ZVG Termine aufgeführt. Dort sind auch die Gutachten zu allen Immobilien einsehbar.

