Eine Radlerin verletzt sich in Gladbeck bei einer Kollision

Gladbeck. In Gladbeck stießen eine Radlerin (56) aus Gelsenkirchen und eine Autofahrerin (58) aus Bottrop zusammen. Geschätzter Sachschaden: rund 750 Euro.

Eine Radlerin erlitt bei einem Verkehrsunfall in Gladbeck leichte Verletzungen. Der Vorfall ereignete sich am Montag gegen 17.15 Uhr auf der Marktstraße in der Innenstadt.

Eine 56-jährige Gelsenkirchenerin war laut Polizeibericht auf einem Fahrrad unterwegs, als eine 58-jährige Autofahrerin aus Bottrop aus einer Parklücke setzen wollte. Der Pkw kollidierte mit der vorbeifahrenden Radlerin. Die Polizei beziffert den Sachschaden mit etwa 750 Euro.