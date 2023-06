Eine Kämmerin übernimmt künftig die Gladbecker Stadtkasse

Gladbeck. Die Nachfolge für Thorsten Bunte steht. Eine Frau soll neue Finanzchefin im Rathaus werden. Sie kennt die Stadt, jetzt stellt sie sich zur Wahl.

Gladbeck bekommt eine Kämmerin. Das geht aus den Sitzungsunterlagen des Haupt-, Finanz- und Digitalisierungsausschusses hervor. Demnach soll Silke Ehrbar-Wulfen den Posten übernehmen. Sie steht als einzige Kandidatin im Ausschuss zur Wahl.

Die Stadt Gladbeck hatte die Stelle nach dem Ausscheiden von Thorsten Bunte ausschreiben müssen. Daraufhin seien sechs Bewerbungen bei der Stadt eingegangen, heißt es in der Vorlage. Zu einem entsprechenden Vorstellungstermin waren auch alle Mitglieder des Rates eingeladen worden. Am Ende blieb eine Kandidatin übrig.

Bewerberin leitet bisher das Rechnungsprüfungsamt der Stadt Gladbeck

Silke Ehrbar-Wulfen kennt sich in Sachen Finanzen und auch in Gladbeck aus, leitet sie doch bisher das Rechnungsprüfungsamt der Stadt. Nun also der Wechsel in die Kämmerei als Beigeordnete. Nach der Abstimmung im Hauptausschuss hat dann der Rat in seiner Sitzung am 15. das letzte Wort. Doch sollte der Ausschuss zustimmen, gilt die Wahl im Rat als Formalie.

Die Neubesetzung der Kämmerer-Stelle war nötig geworden, weil der bisherige Finanzchef Thorsten Bunte Gladbeck verlassen hat. Er wurde im Frühjahr vom dortigen Rat zum Kämmerer der Stadt Wuppertal gewählt. Im Nachgang wurde die Stelle in Gladbeck zu einer Beigeordnetenstelle aufgewertet – mit entsprechend höherer Besoldung. Auf diese Weise hoffte man, die Stelle für potenzielle Bewerber interessanten zu machen.

