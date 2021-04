Eine Frau aus Gladbeck stürzt im Bus und verletzt sich

Gladbeck. Weil ein Busfahrer in Gladbeck stärker bremsen musste, verlor eine 40-Jährige den Halt in dem Fahrzeug. Die Frau wurde leicht verletzt.

Zu einem Unfall in einem Linienbus kam es am Donnerstagnachmittag in Gladbeck. Dabei wurde eine Frau leicht verletzt.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall im Bereich Grabenstraße/Bachstraße. Eine Frau aus Gladbeck stürzte in einem Linienbus, nachdem der Fahrer stark abgebremst hatte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Bus gegen 16 Uhr in Richtung Marktplatz unterwegs. Weil ein Autofahrer, der vor dem Bus unterwegs war, nach links abbiegen wollte, musste dessen Fahrer bremsen. Dabei verlor eine 40-jährige Frau den Halt.

Sie wurde leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht.

