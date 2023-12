Einbrüche in Gladbeck: Täter stehlen zwei Tresore

Gladbeck Rund um Heiligabend haben Unbekannte Tresore aus zwei Gladbecker Häusern gestohlen. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung.

Unbekannte Täter haben in Gladbeck zwei Tresore aus Privathaushalten gestohlen. Der erste Einbruch ereigneten sich zwischen Freitagnachmittag, 22. Dezember, und Samstag, 23. Dezember, an der Marq-en-Baroeul-Straße, so die Polizei, die Täter hebelten die Tür einer Wohnung in der 5. Etage eines Mehrfamilienhauses auf. Nach ersten Erkenntnissen sei ein Möbeltresor mit Bargeld und Goldschmuck entwendet worden.

An der Beckstraße stahlen Unbekannte ebenfalls einen Tresor mit Bargeld aus einem Einfamilienhaus. Außerdem wurde Schmuck entwendet. Der Einbruch passierte am ersten Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember, zwischen 16 Uhr und 23 Uhr. Wer in einem oder beiden Fällen Hinweise zu den Einbrüchen und den Tätern geben kann, wird gebeten, sich unter 0800 23 61 11 1 bei der Polizei zu melden.

