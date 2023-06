Polizei Einbrüche: Fremde stand in Gladbeck plötzlich in der Wohnung

Gladbeck. An der Bülser Straße stand eine Fremde in der Wohnung, an der Hornstraße brachen Unbekannte in eine Autowerkstatt ein. Um Hinweise wird gebeten.

Die Polizei hat die Ermittlungen zu zwei Einbrüchen aufgenommen, die sich am Wochenende ereigneten. Sie bittet um Hinweise aus der Bevölkerung, um die Taten aufzuklären.

Bislang Unbekannte brachen zwischen dem frühen Freitagabend und Samstagmorgen (9./10. Juni) in Büroräume einer Autowerkstatt an der Hornstraße ein. Dies gelang den Eindringlingen, indem sie das Türschloss knackten. Sie entwendeten mehrere Fahrzeugschlüssel – unter anderem die zu einem Audi A4 Avant mit Oberhausener Kennzeichen (OB), den sie erbeuteten.

Eine suspekte Begegnung hatte eine Bewohnerin am Sonntag (11. Juni) gegen 19.35 Uhr an der Bülser Straße. Die Frau telefonierte, als es an der Wohnungstür klingelte. Deshalb reagierte die Bewohnerin auch nicht und öffnete nicht die Tür. „Kurz darauf stand eine Fremde in der Wohnung“, berichtet die Polizei. Die Unbekannte „gelangte mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs gewaltsam in die Räume“. Weiter heißt es im Bericht: „Sie überreichte der Bewohnerin daraufhin ein Buch, nannte einen Namen und verließ umgehend die Wohnung in unbekannte Richtung.“

Die Frau wird wie folgt beschrieben: 1,63 Meter groß und schlank. Sie trug ein Kopftuch und Schuhe, die beide beigefarben waren. Beute machte die Unbekannte nach Angaben der Ermittler nicht.

Die Polizei bittet unter 0800/2 36 11 11 um Hinweise.

