Einbruch und Taschendiebstahl: Polizei gibt Tipps zum Schutz

Gladbeck. Fachleute der Polizei informieren in Gladbeck, wie man sich vor Taschendiebstahl und Einbruch schützen kann. Der Infostand steht am Markt.

Fachleute des Polizeipräsidiums Recklinghausen berät Menschen in Gladbeck am Donnerstag, 9. März, was man tun kann, um sich vor Einbruch und Taschendiebstahl zu schützen. Wertvolle Tipps gibt es an einem Info- und Aktionsstand zwischen 10 und 13 Uhr am Markt (Marktstraße). Die Beratung ist kostenlos.

Kollegen des Bezirks- und Schwerpunktdienstes (BSD) sowie des Kommissariats für Opferschutz und Prävention (KK KP/O) werden vor Ort sein. In Gladbeck waren die Zahlen beim Wohnungseinbruchsdiebstahl von 2016 (265 Delikte) bis 2021 (80 Delikte) stark rückläufig. Im Jahr 2022 stieg die Zahl der Taten nun wieder auf 109 Fälle an. Die Anzahl der Delikte im Bereich des Taschendiebstahls schwankten in den vergangenen Jahren, stiegen aber zuletzt 2022 (156) im Vergleich zum Vorjahr (115) an.

