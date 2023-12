Einen Einbruch und einen Einbruchsversuch gab es in Gladbeck-Zweckel, as meldet die Polizei.

Gladbeck In Gladbeck waren Einbrecher unterwegs. In einem Fall wurden die Täter dabei von den Bewohnern des Hauses gestört. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Die Polizei meldet einen vollendeten und einen versuchten Einbruch. In beiden Fällen lag der Tatort an der Frielinghausstraße in Zweckel. In einem Fall schlugen die unbekannten Täter die Fensterscheibe einer Terrassentür ein, griffen durch das entstandene Loch und legten den Hebel um, um die Tür zu öffnen. Im Haus durchwühlten sie diverse Schränke und Behältnisse. Ob die Einbrecher etwas gestohlen haben, sei noch nicht bekannt, so die Polizei in ihrer Mitteilung.

Außerdem ersuchten bislang unbekannte Täter ein Fenster eines Reihenhauses aufzuhebeln. Die Bewohnerin war jedoch daheim und hörte die verdächtigen Geräusche. Als sie kontrollieren wollte, was die Ursache für diese Geräusche war, scheuchte sie die Einbrecher auf, so die Vermutung der Polizei. Die Täter flüchteten. Gesehen hat die Bewohnerin niemanden.

In beiden Fällen ereigneten sich die Taten zwischen 19.30 und 20 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

